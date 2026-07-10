HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da drift yapan sürücüye adli ve idari işlem

Antalya’da sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek hem idari para cezası uyguladı hem de adli işlem başlattı.

Antalya’da drift yapan sürücüye adli ve idari işlem

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonu arkasında beyaz renkli bir otomobille drift yapıldığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde drift yapan sürücünün E.Ç. olduğu belirlendi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi kapsamında işlem yapılan sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan E.Ç. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalya’da drift yapan sürücüye adli ve idari işlem 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Hakan Fidan’dan CAATSA açıklaması: “Çok yakında sonuca ulaşacağız”Son dakika | Hakan Fidan’dan CAATSA açıklaması: “Çok yakında sonuca ulaşacağız”
Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktıGaziantep'te 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.