Antalya’da iş merkezinde yangın paniği

Antalya’da bir butikte çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürülürken, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında dumandan etkilenenlere 112 ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu, 2 kişi tedavi için hastaneye götürüldü. Yangında dükkan sahipleri, çalışanlar ve komşu esnaf, yangından zarar görmemesi için iş yerinde bulunan ürünleri dışarı taşıdı.

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki iş merkezinde bulunan butikte çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Belediyesi Zabıta ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken çok sayıda araç ve ekiple olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangın sırasında başta dükkan sahipleri ve çalışanları olmak üzere iş merkezinde bulunan esnaf yanan iş yerindeki ürünlerin yangından zarar görmemesi için iş yerinden uzaklaştırdı.
İş yerinde bulunan ürünlerin boşaltılması sırasında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri gözlenirken, dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından dumandan aşırı etkilendiği belirlenen 2 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Değişen Dünyanın Habercisi' Anadolu Ajansı 106. yaşını kutluyor'Değişen Dünyanın Habercisi' Anadolu Ajansı 106. yaşını kutluyor
Kızının yanında kalbinden vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!Kızının yanında kalbinden vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
yangın
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

