Antalya’da iş merkezinde yangın paniği

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki iş merkezinde bulunan butikte çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Belediyesi Zabıta ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken çok sayıda araç ve ekiple olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangın sırasında başta dükkan sahipleri ve çalışanları olmak üzere iş merkezinde bulunan esnaf yanan iş yerindeki ürünlerin yangından zarar görmemesi için iş yerinden uzaklaştırdı.

İş yerinde bulunan ürünlerin boşaltılması sırasında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri gözlenirken, dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından dumandan aşırı etkilendiği belirlenen 2 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

