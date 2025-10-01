HABER

Antalya’da kaçak sigara operasyonu

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ilçede kaçak sigara ve tütün ürünleriyle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu E.D. isimli şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramada 300 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 80 elektronik sigara likiti, 45 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram nargile tütünü, 20 puro, 80 bin adet dolu makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

