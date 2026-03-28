Antalya’da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu.

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu. Suya gömülen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre; Boğazkent boğazı mevkiinde ilerleyen araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, balıkçı barınağının girişinden Köprüçayı Irmağı’na uçtu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi, saniyeler içinde su alan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Kıyıya yüzerek ulaşan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, suya gömülen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

