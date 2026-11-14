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Antalya'da motosiklet su dolu kanala uçtu

Antalya'da bir motosiklet su dolu kanala düştü. Sürücüsü kaza sonrası evine döndü.

Antalya'da motosiklet su dolu kanala uçtu

Antalya’da dün akşam saatlerinde olay meydana geldi. Motosiklet, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Su dolu kanala uçtu. Kazayı gören sürücüler, durumu hemen polise bildirdi.

Antalya da motosiklet su dolu kanala uçtu 1

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede itfaiye ve arama kurtarma ekipleri adrese ulaştı. Suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkarıldı. Ancak kaza anında sürücü bulunamadı.

Trafik ekipleri, motosikletin tescil bilgileri üzerinden araştırma yaptı. Ulaştıkları telefonla sürücünün kaza sonrası evine gittiği öğrenildi. Motosiklet çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet İtfaiye kaza
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