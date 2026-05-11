Antalya’da okul servisi şarampole devrildi: 6 öğrenci yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı. Ayakta ve ambulansta ilk tedavileri gerçekleştirilen öğrenciler kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, servis sürücüsü, "Önümüze iki kedi çıktı, onları kurtarayım derken biz şarampole yuvarlandık. Çocuklara Allah’tan bir şey olmadı, onlar kendi çocuğum gibi" dedi.

Kaza, İncekum Mahallesi Eski Alanya- Antalya Yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Hayriye Cömertoğlu Orta Okulu öğrencilerini taşıyan Ayşe T. İdaresindeki okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan ve hafif yaralanan 6 öğrenci, belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavileri ayakta ve ambulansta yapılan öğrenciler, ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Oldukça korktuğu gözlenen sürücü Ayşe T ise, kazayı şu sözlerle anlattı: "İki kedi vardı onları kurtarayım derken şarampole yuvarlandık. Çocuklar da Allah’tan bir şey yok. Kendi çocuklarım gibiler, onlar benim için önemli. Kendimi kötü hissediyorum."

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.