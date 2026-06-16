Antalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayı haber alarak gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan ormanlık ve ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Belediyesi karşısında bulunan ormanlık alanda ağaç dibinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın simitçilik yaparak geçimini sağlayan Şeref K. (47) olduğu belirlendi. Polis intihar ihtimalini de değerlendirirken savcılık ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan, Şeref K.’nın hayatını kaybettiği haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şeref K.’nın annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, annesinin ‘Oy Şerefim, son bir kez göreyim. Yapma Şerefim" sözleri yürekleri dağladı. Şeref K.’nın acılı annesi ve ailesi yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır