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Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay C. idaresindeki 07 CJB 174 plakalı otomobil ile Rukiye Ş. yönetimindeki 07 JEP 388 plakalı elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı. Kazada, bisiklet sürücüsü Rukiye Ş. ile bisiklette yolcu olarak bulunan ve Fatma H. isimli bir kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 1

Yaralılardan bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 2

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 3

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 4

Antalya’da otomobil ile üç tekerlekli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı 5


Kaynak: İHA

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