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İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı

Edirne’de İpsala Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kamyonette, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışma kapsamında, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen kamyonet X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç, gümrük kamera sistemleri üzerinden de takibe alındı.

Sürücünün X-Ray taramasına girmeden önce araçtan poşetler çıkardığını fark eden ekipler, operasyon başlattı. Kamyonette yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetler içerisinde dökme halde 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı 1

Gözaltına alınan sürücü, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği İpsala Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı 2

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı 3

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı 4

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı 5


Kaynak: İHA

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Edirne
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