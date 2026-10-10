İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışma kapsamında, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen kamyonet X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç, gümrük kamera sistemleri üzerinden de takibe alındı.

Sürücünün X-Ray taramasına girmeden önce araçtan poşetler çıkardığını fark eden ekipler, operasyon başlattı. Kamyonette yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetler içerisinde dökme halde 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği İpsala Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA