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Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Antalya’da araç içerisinde kilitli kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından cam kesici testere yardımıyla kurtarıldı.Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde bulunan varyant bölgesinde meydana geldi.

Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Antalya’da araç içerisinde kilitli kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından cam kesici testere yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde bulunan varyant bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Ş.G., hava kapanıp yağmur yağmaya başlayınca toparlanarak eve dönmek istedi. 1 yaşındaki Kiraz ismindeki oğlunu da yanına alarak otomobilini park ettiği noktaya geldi. Küçük çocuğu araç içerisine bırakan Şefik G. yanında getirdiği malzemeleri bagaja yerleştirdikten sonra aracın kapıları bir anda kilitlendi. Araç anahtarının otomobil içerisinde olduğunu fark eden Ş. G. tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlık kurtarma ekibi ilk olarak otomobilin kapısını şerit yardımı ile açmayı denedi. Bu sırada Şefik G. ve yakınları araç içerisinde bulunan küçük çocuğu sakinleştirmek için seferber oldu. Ardından itfaiye ekipleri yaylı cam kırıcı ve cam testeresi ile aracın arka camını keserek küçük çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Küçük çocuk babasına teslim edilirken, baba oğluna sıkı sıkı sarıldı. Camların kapalı olması nedeniyle otomobil içerisinde bir hayli bunaldığı ve terlediği görülen küçük çocuk itfaiye aracında bulunan su yardımıyla serinletildi.

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Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı 2

Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı 3

Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı 4

Antalya’da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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