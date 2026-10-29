HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken, refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonun 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken, refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonun 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonun refüjü aşıp diğer araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsmail D’nin kullandığı 64 ACH 776 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü ve tel örgüleri aştıktan sonra karşı şeride geçerek Metin Y’nin kullandığı 07 BGU 683 ve Hasan Ç’nin kullandığı 07 LOU 10 plakalı araçlara çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü İsmail D. ile 07 BGU 683 plakalı araç sürücüsü Metin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Ü. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, 112 sağlık ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Kömürcüler Köprüsünden sonra Antalya istikametine trafik akışı Çolaklı Mahalle Merkezinden sağlandı. Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun süratli bir şekilde tel örgüleri devirip refüjü aşarak karşı yola geçmesi ve araçlarla çarpışma anı yer aldı.

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 1

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 2

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 3

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 4

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 5

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 6

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 7

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 8

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 9

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 10

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 11

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 12

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 13

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 14

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 15

Antalya’da refüjü aşıp karşı şeride dalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı 16
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim açıkladı: Yılda en az iki kez muayene gerekiyor!Uzman isim açıkladı: Yılda en az iki kez muayene gerekiyor!
Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim tebriğiAliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim tebriği

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Fragman paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı

Fragman paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.