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Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi

29 Ekim coşkusu tüm yurtta kutlanmaya devam ederken Afyonkarahisar'daki törende bayrak taşıyan bir kız öğrenci yerde yığıldı. Kızın hareketsiz kalması üzerinde protokoldeki yerini terk eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan yardıma koştu.

Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bayrak taşıyan bir kız öğrenci aniden yere yığılarak bayıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi 1

KIZ ÖĞRENCİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören sırasında bayrak ve flama taşıyan öğrenciler arasında bulunan bir kız öğrenci, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi 2

PROTOKOLDEN KALKIP YARDIMA GİTTİ

Öğrencinin kalkamadığını gören doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, protokoldeki yerlerinden kalkarak öğrencinin yanına gitti ve ilk müdahalede bulundu. Bu sırada konuşma yapan Vali Dr. Naci Aktaş da konuşmasına ara vererek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi 3

HASTANEYE KALDIRILDI

Öğrenci, öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla tören alanından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sırasında bazı kamu görevlilerinin gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar 29 ekim tören
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