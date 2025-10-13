HABER

Antalya’da son 1 haftada uyuşturucu suçundan 19 kişi tutuklandı

Antalya’da polis ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 22 olayda 28 şüpheli yakalandı, 19’u tutuklandı.

Antalya’da son 1 haftada uyuşturucu suçundan 19 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son 1 haftada uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 15 kilogram esrar, 780 adet captagon hap, 189 adet sentetik ecza, 144 gram kokain, 69 adet ve yaklaşık 14 bin 838 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 35 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 2 hassas terazi, 5 adet ateşli silah, 13 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonlar kapsamında; ’’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’’ suçundan 22 olayda 28 şüpheli yakalandı, 19’u tutuklandı. ’’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’’ suçundan ise 140 olayda 142 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlarından aranan 21 şahıs yakalanarak, 14’ü cezaevine teslim edildi. Aynı zamanda, uyuşturucuyla mücadelede önleyici faaliyetler kapsamında, 3 bin 387 anne ve anne adayına eğitim verilerek farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

