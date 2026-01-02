Kara yollarında son durum nedir?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

TEM OTOYOLU MAHMUTBEY BATI KAVŞAĞI

TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü'nün genleşme derzlerinde 21.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacak.

SİMAV-ABİDE YOLU

Simav-Abide yolunun 50-51. kilometrelerinde yapım, Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık çevre yolu mevkisi) 9-12. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

KIZILCAHAMAM-KAHRAMANKAZAN-ANKARA YOLU

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometreleri, yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü devam ediyor.

ORDU-FATSA YOLU

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

BATMAN-HASANKEYF-GERCÜŞ-MİDYAT YOLU

Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 39-41. kilometrelerinde Hasankeyf-Gercüş istikametinde yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

DEVREN, ILIKSU-ULAŞ VE ÇANDIRTEPE TÜNELLERİ

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

PİRAZİZ-GİRESUN-KEŞAP YOLU

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometrelerindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.