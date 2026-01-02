HABER

Kara yollarında son durum nedir?

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, bazı otoyol ve kavşaklarda yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ile TEM Otoyolu’ndaki düzenlemeler sebebiyle özellikle gece saatlerinde yavaş seyredilmesi ve alternatif güzergahların tercih edilmesi öneriliyor. Detaylar haberimizde...

Kara yollarında son durum nedir?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Kara yollarında son durum nedir? 1

TEM OTOYOLU MAHMUTBEY BATI KAVŞAĞI

TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü'nün genleşme derzlerinde 21.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacak.

SİMAV-ABİDE YOLU

Simav-Abide yolunun 50-51. kilometrelerinde yapım, Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık çevre yolu mevkisi) 9-12. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

KIZILCAHAMAM-KAHRAMANKAZAN-ANKARA YOLU

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometreleri, yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kara yollarında son durum nedir? 2

ORDU-FATSA YOLU

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

BATMAN-HASANKEYF-GERCÜŞ-MİDYAT YOLU

Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 39-41. kilometrelerinde Hasankeyf-Gercüş istikametinde yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

DEVREN, ILIKSU-ULAŞ VE ÇANDIRTEPE TÜNELLERİ

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kara yollarında son durum nedir? 3

PİRAZİZ-GİRESUN-KEŞAP YOLU

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometrelerindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

