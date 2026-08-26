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Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir gıda deposuna yönelik gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu.

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir gıda deposuna yönelik gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edilirken, mühürlenen işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yükseliş Mahallesi’nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesindeki denetime belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

ETİKET BAŞKA, İÇİNDEN ÇIKAN BAŞKA

İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, 26 BİN 360 TL CEZA KESİLDİ

Denetim kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletme mühürlendi.

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 1

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 2

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 3

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 4

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 5

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 6

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 7

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 8

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 9

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 10

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu 11
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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