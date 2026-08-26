Bill Gates'ten yapay zekâ alarmı: Xi Jinping'le görüşmek istiyor!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın oluşturduğu risklerin artması konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı. Gates, yapay zekânın oluşturabileceği küresel riskleri sınırlandırmak amacıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istiyor.

Reuters'a konuşan Gates, ABD'nin ilk adımı atması hâlinde Çin'in de potansiyel olarak tehlikeli yapay zekâ modellerinin yayımlanmasını sınırlandırmaya sıcak bakabileceğini söyledi.

Gates, böyle bir girişimin ardından tüm dünyanın da bu yaklaşıma uyum sağlayacağını düşünüyor.

YAPAY ZEKÂNIN BİYOLOJİK SALDIRI KAPASİTESİ TAKİP EDİLSİN İSTİYOR

Gates'in gündeme getirmek istediği önerilerden biri de ülkelerin, yapay zekâ sistemlerinin moleküller oluşturma ve biyolojik saldırılar gerçekleştirme kapasitesini takip etmesi.

Gates, böyle bir denetim mekanizmasının teknoloji sektörünün gelişimini engellemeyeceğini savunuyor.

Gates'in sözcüsüne göre Gates'in ekibi, şimdilik kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Çin ziyareti sırasında Xi Jinping ile yapılabilecek bir görüşmeyi kesinleştirmek için çalışıyor.

Gates, Çin'in çocukları yapay zekâ arkadaşlarına yönelik bağımlılıktan korumak için bazı önlemler aldığına dikkat çekerken dünya liderlerinin genel olarak yapay zekânın oluşturabileceği çok sayıdaki riskin önüne geçmekte yetersiz kaldığını savundu.

Gates'e göre yapay zekâ, geçmişteki teknolojik dönüşümlerden farklı bir noktada bulunuyor ve toplumun bütünü tarafından olağanüstü bir politika yönetimi gerektiriyor.

"İNSANLARIN AKLINI BAŞINDAN ALMALI"

Gates, yılın başlarında yapay zekânın geleceği konusunda daha iyimser açıklamalar yapmıştı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin endişelerini artırdığı belirtiliyor.

Özellikle OpenAI, Anthropic ve Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ teknolojilerinin, izole olması gereken siber güvenlik değerlendirmeleri sırasında gerçek internet sitelerini hacklemesi Gates'in dikkat çektiği konular arasında.

Gates, bu güvenlik olaylarının şok edici olduğunu ve insanların aklını başından alması gerektiğini söyledi.

YAPAY ZEKÂ İÇİN ULUSLARARASI KURULUŞ ÖNERİSİ

Gates, yayımladığı bir yazıda yapay zekânın yönetimi için yeni bir uluslararası kuruluş kurulması çağrısında da bulundu.

Bu yapının nükleer tesislerin denetlenmesinde kullanılan uluslararası sistemlerden, küresel havacılık düzenlemelerinden ve ozon tabakasının korunmasına yönelik anlaşmalardan bazı unsurlar taşıyabileceğini düşünüyor.

Google DeepMind Başkanı Demis Hassabis ise daha önce, yapay zekâ sistemlerini ulusal güvenlik açısından test edecek, ABD'deki finans sektörü düzenleyicisi FINRA benzeri bir yapı kurulmasını önermişti.

Gates de bu konuda ABD'nin öncülük etmesi gerektiği görüşünde. Ancak asıl meselenin kurumun nasıl yapılandırılacağından çok, hangi ölçütlerin hangi müdahaleyi gerektireceğinin belirlenmesi olduğunu savunuyor.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ"

Bill Gates'e göre dünyanın en öncelikli meselesi, yapay zekânın mevcut eşitsizlikleri büyütmesini ve savunmasız kesimlere zarar vermesini engellemek.

Gates, bunu iklim değişikliği ve sağlık krizlerinin bile önünde gelen "dünyanın en önemli önceliği" olarak tanımlıyor.

Gates Vakfı da yapay zekâ çalışmalarına giderek daha fazla ağırlık veriyor. Vakıf, Anthropic ile hamilelik için yapay zekâ destekli sağlık kontrolleri, OpenAI ile ise Ruanda'daki sağlık çalışanlarına yardımcı olacak teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Vakfın 2045 yılına kadar toplam 200 milyar dolar harcamayı hedeflediği belirtiliyor.

YAPAY ZEKÂ KULLANAN ŞİRKETLERE VERGİ ÖNERİSİ

Gates'in üzerinde durduğu bir diğer konu ise yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkileri.

Gates, insan emeğinin yerini almak için yapay zekânın ürettiği "token" veya çıktılardan yararlanan şirketlerin gelirlerinin vergilendirilebileceğini düşünüyor.

Elde edilecek gelirin sosyal güvenlik ağına kaynak sağlamak için kullanılabileceğini savunuyor.

Gates ayrıca toplumun, günümüzde insanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 40'a kadar olan bölümünü yalnızca insanlara ayırması gerektiğini belirtiyor.

Kendi babasının Alzheimer hastalığı döneminde aldığı bakımı örnek gösteren Gates, bu bakımın "yerinin doldurulamayacak kadar insani" olduğunu ifade ediyor.

İŞ PİYASASINDA CİDDİ BOZULMALAR OLABİLİR

Veri merkezlerine yönelik mevcut protestoların daha büyük resmi gözden kaçırdığını belirten Gates, yapay zekânın iş piyasasında ciddi bozulmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Gates'in son açıklamaları, teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden birinin yapay zekâ konusunda giderek daha sert bir tutum benimsediğini gösteriyor.