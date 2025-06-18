HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da yoldan çıkan kamyon boş alana yuvarlandı: Sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’da kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Antalya’da yoldan çıkan kamyon boş alana yuvarlandı: Sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Gündoğmuş yönünden Akseki-Manavgat karayolu kavşağı yönüne gitmekte olan Hüseyin Ç. idaresindeki 07 ATF 053 plakalı kamyon, Gündoğmuş ilçesi Topraktepe mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik dik rampayı inerken virajı alamayarak demir bariyerleri kırıp yolun sol tarafında boş alana yuvarlandı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Senatörden Netenyahu'ya tepki: "ABD politikasını beliryemez"Senatörden Netenyahu'ya tepki: "ABD politikasını beliryemez"
CHP Genel Başkanı Özel Avcılar'da çağrıda bulundu! "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için..."CHP Genel Başkanı Özel Avcılar'da çağrıda bulundu! "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için..."
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı

İran'dan füze saldırısı! Trump: "Rejim değişebilir, henüz karar vermedim"

İran'dan füze saldırısı! Trump: "Rejim değişebilir, henüz karar vermedim"

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti

'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti

ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini de gönderiyorlar

ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini de gönderiyorlar

CHP Genel Başkanı Özel Avcılar'da çağrıda bulundu! "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için..."

CHP Genel Başkanı Özel Avcılar'da çağrıda bulundu! "Hem terörsüz Türkiye için hem de iç cepheyi güçlendirmek için..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.