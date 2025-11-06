HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT),kent genelinde temiz ve güvenli içme suyunu vatandaşla buluşturmak için 19 ilçede 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarda su analizi yapıyor. Kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun kalitesini, bilimsel ölçüm ve analizlerle sürekli olarak kontrol ediyor.

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı modern altyapısı ve uzman personeliyle, üretim tesislerinden okullara, camilerden konut bölgelerine kadar uzanan 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarla su numuneleri alarak analizler gerçekleştiriyor. Tüm incelemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği" esas alınarak yapılıyor. Elde edilen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik sonuçlar, Halk Sağlığı birimleriyle koordineli biçimde değerlendiriliyor.

Dezenfeksiyon uygulaması
ASAT, musluklara ulaşan suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olmasını sağlamak için şebekeye verilmeden önce bilimsel yöntemlerle dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun şekilde sürdürülen bu işlemlerde, suyun klor seviyesi dağıtım noktalarında 0,2??"0,5 ppm aralığında sabit tutuluyor. Böylelikle suyun içilebilirliği korunurken, halk sağlığı açısından da güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturuluyor. ASAT denetimlerde, Antalya genelinde her hafta yüzlerce numune değerlendiriliyor. TÜRKAK tarafından 42 farklı parametrede akredite edilen analizler, suyun kaynağından musluğa kadar olan tüm aşamaları kapsıyor.

Şeffaf bilgi paylaşımı
ASAT, sadece suyu arıtmakla kalmıyor; aynı zamanda şeffaf veri paylaşımıyla da vatandaşın güvenini pekiştiriyor. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçlarının özetleri, asat.gov.tr adresinde düzenli olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar, kendi bölgelerine ait su verilerine kolayca ulaşarak içme suyunun kalitesi hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor 1

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor 2

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor 3

Antalya’nın içme suyu güvenliği için 19 ilçede 264 farklı noktadan su analizi yapılıyor 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptıKundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı
Şehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktıŞehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.