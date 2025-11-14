Antep lahmacunu tescilli tarifiyle pişirildi

Gaziantep Ticaret Borsası’nın girişimleriyle Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret (PGI) tescili alan Antep lahmacunu, düzenlenen etkinlikte tescilde belirtilen geleneksel tarifi, malzeme oranı ve pişirme yöntemine göre yeniden pişirildi.

Yüzyıllardır Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep lahmacununun aslına uygun üretim süreci, Gaziantep’in gastronomi mirasının uluslararası alanda tescillenen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen etkinlikte, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Avrupa Birliği’nden tescil alan Antep lahmacununun tescilde tanımlanan özgün üretim kriterlerine uygun olarak taş fırında pişirilme sürecini inceledi.

Etkinlikte Gaziantep’in yüzyıllardır yaşattığı mutfak geleneğinin en özgün örneklerinden biri olan Antep lahmacununun zırhla kıyılmış kuzu eti, sarımsak, taze biber, domates, maydanoz ve baharatlardan oluşan geleneksel iç harcıyla soğansız ve taş fırında pişirilme aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, AB tescilinde kayıt altına alınan bu üretim yönteminin Gaziantep’in gastronomi kimliğini korumadaki önemine dikkat çekti.

"GAZİANTEP’İN LEZZETLERİ, SADECE SOFRALARDA DEĞİL, ULUSLARARASI PLATFORMLARDA DA MARKA DEĞERİDİR"

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Antep lahmacunun Avrupa Birliği tarafından tescillenmesinin Gaziantep’in gastronomi alanındaki öncü kimliğini bir kez daha dünyaya gösterdiğini belirtti. Antep lahmacunun tescil serüveninin 2018 yılında başladığını hatırlatan Tiryakioğlu, "Gaziantep’in lezzet yolculuğunu Türkiye sınırlarının dışına, dünyanın en büyük coğrafyalarından biri olan Avrupa Birliği’ne taşımış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 10 yıl önce başladığımız lezzet yolculuğunda attığımız tohumlar bugün meyvesini vermeye başladı. Bu bizim için gerçekten duygusal bir an. Artık Avrupa’da herhangi bir yerde kimse ’Gaziantep lahmacunu’ ismini yazamayacak. Yazarsa bizim standartlarımıza göre üretim yapmadan bunu kullanamayacak ve bizden izin almak zorunda kalacak. Gaziantep, gastronomi alanında dünyada önde gelen şehirlerden biri. Dünyadaki ilk dokuz şehir arasında yer alıyor. Bu başarımızı lahmacunla da taçlandırmış olduk. Biz 2013 yılında bu işe başladığımızda Gaziantep’te sadece 5 tescilli ürün vardı. 2013 ile 2018 yılları arasında yalnızca Gaziantep Ticaret Borsası olarak 20’ye yakın ürüne tescil kazandırdık. Bu süreçte büyük bir emek ve çaba harcandı. Bu başarıda çalışan arkadaşlarımızın, özellikle de genel sekreterimizin büyük payı var. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bizler, meclis üyelerimizle birlikte bir vizyon ortaya koyduk ve bugün o vizyonun güzel sonuçlarını alıyoruz" dedi.

"ANTEP LAHMACUNU KÖKENİ, ÜRETİM YÖNTEMİ VE KÜLTÜREL BAĞLARIYLA GAZİANTEP’İN DEĞERİDİR"

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, AB tescilinin yalnızca bir gastronomi başarısı olmadığını, aynı zamanda Gaziantep’in kültürel mirasının dünyaya tanıtılması anlamına geldiğini vurguladı. Akıncı, "Gastronomi şehrimize hayırlı olsun. Antep lahmacununun elbette kendine özgü özellikleri var. Önce ulusal coğrafi işaretini aldık, ardından yaklaşık üç yıl süren çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini de elde ettik. Böylece bu lezzet, Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş ve dünyaya kanıtlanmış oldu. Gazi şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır