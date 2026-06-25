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Anthropic'ten Alibaba'ya 'Claude' suçlaması

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba'yı, geliştirdiği Claude adlı yapay zeka modelinin yeteneklerini yasa dışı yollarla kopyalamaya çalışmakla suçladı.

Anthropic'ten Alibaba'ya 'Claude' suçlaması

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ulaştığı 10 Haziran tarihli mektuba göre Anthropic, ABD'li senatörler Tim Scott ve Elizabeth Warren'a gönderdiği yazıda, Alibaba ve yapay zeka biriminin şirkete yönelik şimdiye kadarki "bilinen en büyük damıtma kampanyasını" gerçekleştirdiğini iddia etti.

Anthropic ten Alibaba ya Claude suçlaması 1

Claude'un Çin'deki kuruluşların erişimine açık olmadığını belirten şirket, Alibaba'nın Claude modeline erişmek amacıyla yaklaşık 25 bin sahte hesap oluşturduğunu ve modelle yaklaşık 29 milyon etkileşim gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"HEDEFTE CLAUDE'UN GELİŞMİŞ YETENEKLERİ VARDI"

Anthropic, söz konusu faaliyetlerin özellikle "otonom görev planlama ve yürütme becerileri", yazılım mühendisliği ve uzun vadeli görev planlama gibi Claude'un en gelişmiş yeteneklerini hedef aldığını savundu.

Anthropic ten Alibaba ya Claude suçlaması 2

Şirket mektupta, yapay zeka alanındaki Amerikan teknolojilerinin korunması amacıyla çip ihracatı kontrollerinin sıkılaştırılması ve izinsiz model kopyalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şirketlere yaptırım uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Alibaba ise iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ABD yönetimi, 23 Nisan'da, Çin merkezliler başta olmak üzere yabancı unsurların Amerikan yapay zeka teknolojilerini kopyalamak için "endüstriyel ölçekli" damıtma kampanyaları yürüttüğüne dair kanıtlara sahip olduğunu savunmuştu.

Yapay zeka alanında "damıtma" olarak adlandırılan yöntem, daha gelişmiş modelin çıktılarından yararlanılarak daha düşük kapasiteli bir modelin eğitilmesi anlamına geliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Alibaba Group
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