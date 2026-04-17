Anthropic, yeni modeli Opus 4.7'yi duyurdu: 'Bir Mythos değil ama güçlü'

Yapay zeka şirketi Anthropic, bugüne kadarki en güçlü "genel kullanıma açık" modeli olan Claude Opus 4.7'yi duyurdu. Şirket, yeni sürümün özellikle geçmişte daha fazla yönlendirme gerektiren karmaşık kodlama alanlarındaki gelişmiş yazılım mühendisliği görevleri için Opus 4.6'dan bir adım önde olduğunu belirtiyor. Anthropic'in açıklamalarına göre model; görselleri analiz etme, talimatları izleme ve slayt veya belge oluştururken daha fazla "yaratıcılık" sergileme konularında da iyileştirmeler içeriyor.

OPUS 4.7 MYTHOS'TAN ÇOK DAHA SINIRLI

The Verge'de yer alan habere göre, Opus 4.7'nin çıkışı, Anthropic'in bu ayın başlarında duyurduğu ve şirket genelindeki en güçlü modeli olarak nitelendirdiği siber güvenlik odaklı "Mythos Preview"ın ardından geldi. Bu bağlamda Opus 4.7, Mythos Preview'a kıyasla çok daha sınırlı bir yapıya sahip. Öyle ki Anthropic, Claude Mythos Preview'ın "ilgili her değerlendirmede" daha yüksek sonuçlar alması nedeniyle Opus 4.7'nin şirketin "yetenek sınırını" ileriye taşımadığını açıkça ifade ediyor.

Güvenlik gerekçeleriyle Anthropic, Mythos Preview'ı şu an için yalnızca Nvidia, JPMorgan Chase, Google, Apple ve Microsoft gibi seçilmiş ortakların özel kullanımına sunuyor. Şirket, Claude Mythos Preview'ın sürümünün sınırlı tutulacağı ve yeni siber güvenlik önlemlerinin öncelikle daha düşük kapasiteli modellerde test edileceğini belirtmişti. Opus 4.7 ise bu stratejinin ilk örneği.

YENİ PROGRAM DUYURULDU

Opus 4.6'ya kıyasla ek siber güvenlik önlemleriyle piyasaya sürülen yeni modelden elde edilecek bulguların, nihai hedef olan Mythos sınıfı modellerin geniş çaplı sürümüne zemin hazırlaması bekleniyor. Öte yandan şirket, güvenlik açığı araştırmaları gibi siber güvenlik amaçlarıyla modeli kullanmak isteyenlerin yeni "Siber Doğrulama Programı"na (Cyber Verification Program) katılabileceklerini duyurdu. Bu programın, Opus 4.7 için getirilen bazı kısıtlamaları esneteceği söyleniyor.

Fiyatlandırma politikasında ise bir değişikliğe gidilmediği, fiyatların Opus 4.6'da olduğu gibi milyon girdi tokeni (input) başına 5 dolar ve milyon çıktı tokeni (output) başına 25 dolar olarak kalacağı açıklandı.

Opus 4.7'ye halihazırda erişilebiliyor.