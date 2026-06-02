Terörsüz Türkiye için 9 maddelik yasa: 5 yıl yasak, 200 isim listede

Terörsüz Türkiye için çerçeve yasada sona gelinirken; Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce adım atılması bekleniyor.

Bayram öncesinde hem hem İmralı hem de Kandil cephesi ile kritik görüşmeler yürütülürken, süreç bir anda hızlandı.

9 MADDELİK ÇERÇEVE YASA

Terör örgütü PKK’nın güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtilirken, hükûmet ve AK Parti cephesinde yapılacak istişarelerden sonra 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARNININ DURUMU NE OLACAK?

Güvenlik bürokrasisinin hükümete ve AK Parti’ye sunacağı rapor sürecin ilerlemesinde etkili olacak. PKK’nın da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacağı ifade ediliyor. Meclis gündemine getirilecek olan yasada, silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığına ilişkin hükümler yer alacak. Kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek.

YASADAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN 'BİR YIL' ŞARTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; suça karışan ve karışmayan ayrımı yapılacak. Yasada süre sınırı da olacak. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına belli bir süre verilerek (AK Parti bu sürenin 1 yıl olmasını istiyor) bu süre içinde silah bırakıp Türkiye’ye gelenlerin yasadan yararlanabileceği hükme bağlanacak.

Yasada örgüt yöneticileri ile ilgili özel bir hükmün yer alması ise beklenmiyor.

10 BİN TERÖRİST VE 200 YÖNETİCİ KADRO...

Yaklaşık 8-10 bin civarında örgüt üyesinin ve 200 civarında olan yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye’ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Türkiye’ye gelecek olanların, örgüt üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacağı ifade ediliyor.

İlerleyen dönemlerde ceza mevzuatında yapılacak değişiklikler ve ceza indirimlerinden sonra suç işleyenlerin de Türkiye’ye gelebilecekleri öngörülüyor. Yine Avrupa’da bulunan PKK’lıların da ilk etapta Türkiye’ye gelmeyeceklerine dikkat çekiliyor.

5 YIL SİYASET YASAĞI OLACAK

DEM Parti’nin sık sık gündeme getirdiği, PKK’lıların siyaset yapması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin talepler ise AK Parti cephesinde karşılık bulmuyor. Beş yıl süreyle siyaset yasağının olması gerektiğini belirten AK Parti kaynakları, suç işlememiş olsalar bile belli bir süre ile adli kontrol kurallarının uygulanacağını, bu süre içinde siyaset yapmalarının mümkün olmayacağını dile getiriyor.