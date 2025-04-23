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Aort damarı nedir, görevi nelerdir? Aort damarı nerede bulunur?

Sürekli olarak kasılıp gevşemek sureti ile çalışan kalp, dakikada ortalama olarak 70 kez kasılır. Bu sayı günde 104 bin civarıyken yılda 38 milyon civarındadır. Ancak bazen kalpte yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle bu atımlarda ve kasılmalarda aksamalar yaşanabilir. Bu durum da çeşitli kalp hastalıklarının habercisi demektir.

Aort damarı nedir, görevi nelerdir? Aort damarı nerede bulunur?
Ferhan Petek

İnsan vücudunda her organın kendine ait bir çalışma sistemi vardır. Bu sistemler ve sistemlerin içinde yer alan parçaların her birinin ayrı bir görevi bulunur. Bu görevleri gerçekleştiren organlar, kaslar ve damarlar ile organlar işlevlerini yerine getirebilir ve böylece vücut sağlıklı bir biçimde çalışabilir.

Aort damarı nedir?

Aort damarı kalpte yer alan ana arterdir. Kalpten pompalanan oksijenli kan bütün doku ve organlara bu aort damarı aracılığı ile taşınır. Vücuttaki en büyük atardamar aort damarıdır. Bu damarda herhangi bir sorun yaşanırsa ve damar işlevini yerine getiremez hale gelirse çeşitli hastalıklar meydana gelir.

Aort yırtılması ya da aort diseksiyonu bu yüzden çok önemli bir sorun olarak kabul edilir. Bu en büyük damarın iç kısımlarında, katmanlarında bir yırtık oluşmuş demektir ve bu da ciddi, yaşamı tehdit altına alan bir durumdur.

Aort damarı ne işe yarar?

Vücudun her bölümü gibi aort damarı da birçok görev üstlenir. Kalpteki ana arter olan aort damarı sol ventriküldem çıkar ve karnın alt kısmına aşağısına doğru uzanır. Daha sonraki aşağıda ise daha küçük boyutlardaki damarlara doğru dallanır.

Oksijenlenmiş olan kanı tüm vücudun parçalarına sistemik bir dolaşımla ulaştıran aort damarı ciddiye alınması ve sağlıklı çalışması gereken bir damardır. Kısaca bu damarın işlevi kanı vücudun geri kalan kısmına taşımaktır.

Aort damarının görevi nelerdir?

Aort damarını korumak ve sağlıklı çalışmasına devam edebilmesini sağlamak insan hayatı için çok önemlidir. Bu damarı korumak için sigara içmemek, stresi yönetmek, sağlıklı beslenmek, egzersizler yapmak ve sağlıklı bir yaşam düzeni belirlemek gerekir.

Aort damarının başat görevi kanı vücudun tüm kısımlarına taşımaktır. Görevleri şu şekilde listelenebilir:

  • Elastik formu ile kan basıncını düzenler.
  • Kan dolaşımının tek yönlü olarak iletişimini sağlar.
  • Kalpten çıkan kanı diğer damarlara taşır
  • Dokulara ve vücuda oksijen ve besin iletir.

Aort damarı nerede bulunur? Aort ve şah damarı aynı mı?

Aort damarından çıkarak beyne kan taşıyan damarlara karotis arter adı verilir. Bu aynı zamanda şah damarı olarak da bilinmektedir. Bu yüzden halk arasındaki adı ile şah damarı aort damarı ile aynı anlama gelmektedir.

Kalbin sol tarafından aşağı kısımda yer alan aort damarı, kalbin solundan alt kısmına doğru uzanan bir damardır. Çapı ortalama olarak 25 mm ile 40 mm aralığındadır. 3 farklı kısma ayrılır. Kanı farklı damarlara tekyönlü olarak iletir.

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aort anevrizması
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