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AP: "İran'ın Orta Doğu'daki 20'den fazla ABD üssüne yaptığı saldırılar, milyarlarca dolar hasara yol açtı"

AP'nin yaptığı incelemelerde, İran’ın Orta Doğu’daki 20'den fazla ABD üssüne düzenlediği saldırıların uçaklara ve binalara isabet etmeden önce erken uyarı sistemlerine odaklandığı ve milyarlarca dolarlık ekipman hasarına yol açtığı ortaya çıktı.

AP: "İran'ın Orta Doğu'daki 20'den fazla ABD üssüne yaptığı saldırılar, milyarlarca dolar hasara yol açtı"

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, uydu görüntüleri ve yerel yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda, İran saldırılarının ABD üslerinde yol açtığı hasara ilişkin bir rapor yayımladı.

İRAN SALDIRILARININ ABD'YE MALİYETİ BELLİ OLDU

Rapora göre, Ağustos ayı sonuna kadar İran ya da İran destekli milis gruplarının üstlendiği 115’ten fazla insansız hava aracı veya füze saldırısı, Orta Doğu'daki 26 ABD askeri üssü ve ABD’ye ait teçhizatın bulunduğu diğer tesislerdeki binalara hasar verdi ya da bunları tahrip etti.

İran, üslere saldırmadan önce uçak hangarlarını ve saldırı erken uyarı sistemlerini hedef alarak, daha büyük saldırılar için kendine yol açtı.

HASARLAR, ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ VARLIĞINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Kuveyt'teki üsler başta olmak üzere İran saldırılarının bilançosunun milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

İki bölgesel yetkili, İran'ın ABD üslerine verdiği bu hasarın, ABD’nin Orta Doğu’daki varlığını önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğini ve ABD’nin varlıklarının çoğunu Basra Körfezi’nden çektiğini belirtti.

Bu yetkililerden biri, bunlar arasında uçaklar, hava savunma sistemleri, iletişim sistemleri ve üs operasyonları için hayati önem taşıyan diğer teçhizatın da bulunduğunu söyledi.

Pentagon'un açıklaması
Konuya ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) herhangi bir yorum gelmezken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü​ Sean Parnell AP'ye açıklamalarda bulundu.

Parnell, "Üslerimiz iyi korunuyor ve ABD ordusu hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd
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