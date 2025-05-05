Apartman boşluğuna düşen iki çocuk AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi’nde bulunan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı’nda meydana geldi. Güvercin yakalamak için çatıya çıktıkları iddia edilen 7 ve 10 yaşlarında iki çocuk apartman boşluğuna düşerek sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö düştükleri yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar hastaneye sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır