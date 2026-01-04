HABER

Antalya'da korkutan yangın: Kadın komşularının yardımıyla kurtarıldı!

Antalya’da 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü.

Antalya’da 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü. Yangın anında dairede tek olan ev sahibi kadın, komşularının yardımıyla dışarıya çıkartıldı.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 122 sokakta yer alan 5 katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada dairede bulunan ev sahibi, komşularının da yardımıyla sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi kadın, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.
Diğer daire sakinlerini de sokağa döken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

antalya
