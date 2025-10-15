Apartman dairesinde yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde Viranşehir Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın 3. katında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle üst kattaki dairede de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

