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Apartman dairesinin iki odasını kenevir serasına çevirdi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir apartman dairesinin iki odasına özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurarak saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Apartman dairesinin iki odasını kenevir serasına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, kapsamında bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, dairenin iki odasının adeta laboratuvar gibi düzenlendiği, özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurularak saksılar içerisinde kenevir yetiştirildiği görüldü.

Apartman dairesinin iki odasını kenevir serasına çevirdi 1

EVİN İKİ ODASINI KENEVİR SERASINA ÇEVİRDİ

Evde yapılan aramalarda 44 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi E.Ö. (47) adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartman dairesinin iki odasını kenevir serasına çevirdi 2

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Osmaniye uyuşturucu
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