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Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa’da kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa’da kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Bursa Otobanı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle otobanda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti 1

Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti 2

Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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