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Apartman garajında otomobil alev aldı: Patlama korkusu binayı boşalttı

Aksaray’da bir apartmanın garajında park halindeki otomobil bir anda alev alırken yangın ikinci araca sıçramasıyla araçlar zarar gördü.

Apartman garajında otomobil alev aldı: Patlama korkusu binayı boşalttı

Yangın, Meydan Mahallesi 958 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkında çıktı. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan A.E.’ye (55) ait 05 LL 329 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Kısa sürede yoğun duman apartmanı sararken, korkuya kapılan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer araçlara sıçramasını engellemek için zamanla yarıştı. Ancak park halindeki bir başka otomobil de yangından etkilenerek kısmen zarar gördü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise apartmanı tahliye ederek boşalttı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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