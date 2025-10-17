HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Apartmanda yangın faciası: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi

Batman’da apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta Abdulmenaf Görnü (77) hayatını kaybetti, 14 kişi ise dumandan etkilendi. İlk belirlemelere göre, yangının çocuk odasında kısa devre yapan lambadan çıkan kıvılcımların yorganları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi.

Apartmanda yangın faciası: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi

Merkez Kardelen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları C-28 Blok’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartmanda yangın faciası: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi 1

Yangında evdeki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, apartmanda dumandan etkilenen 14 kişi ise tahliye edildi. Görnü’nün cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Dumandan etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

KISA DEVRE SONRASI YANAN YORGANLAR YANGINI BAŞLATTI

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, yangının çocuk odasında kısa devre yapan lambadan çıkan kıvılcımların yorganları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi.

Apartmanda yangın faciası: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi 2

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü yakalanan sürücü aracını öve öve bitiremediAlkollü yakalanan sürücü aracını öve öve bitiremedi
Karaman’da seyir halindeki otomobil alev alarak yandıKaraman’da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.