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Apartmanı koku sarınca şüphelendiler: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmanın içini saran kokudan şüphelenen komşular durumu bina yöneticisine bildirdi. Binadakiler yöneticiyle birlikte, yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Recep Bostancı'nın evine girdi. Yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler korkunç manzara ile karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İşte detaylar...

Apartmanı koku sarınca şüphelendiler: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Recep Bostancı, apartmana yayılan koku üzerine girilen dairesinde ölü bulundu. Olay, Adapazarı ilçesinde Çeşme Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi.

APARTMANIN İÇİNİ KOKU SARDI

Uzun süredir çalışmayan ve daha önce kahvehane işlettiği öğrenilen Recep Bostancı'dan haber alamayan komşuları, apartman içini saran kokudan şüphelenerek, durumu bina yöneticisine bildirdi.

Yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler, Bostancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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CESEDİ BOZULMAYA BAŞLAMIŞ

İncelemede, Recep Bostancı'nın uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı tespit edildi.

Bostancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

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OTOPSİ YAPILACAK

Bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen ve eşinden boşandığı belirtilen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Sakarya Adapazarı
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