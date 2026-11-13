SON DAKİKA | Vatandaşların kişisel bilgilerini satıyorlarmış! 43 ilde operasyon

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi ve satılmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

101 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

43 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, kişisel bilgileri Telegram grupları üzerinden para karşılığında sattıkları belirlenen 101 şüpheli gözaltına alındı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ TELEGRAM'DA SATMIŞLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirdikleri ve bu verileri Telegram grupları aracılığıyla para karşılığında sattıkları belirlendi.

Yasa dışı veri ticaretine yönelik incelemelerde, yalnızca kişisel bilgilerin değil, vatandaşların finansal bilgilerinin de kullanıldığı tespit edildi.

BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİYLE ALIŞVERİŞ YAPILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerinin de Telegram gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen kart bilgilerinin alışveriş işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.