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Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Çerkezköy Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak'ta bulunan 5 katlı, 20 daireli apartmanın teras katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede terası sardı.

Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı 1

TERAS KATINDA KORKUTAN YANGIN

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın sokağın dar olması ve araç parkları nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorlandı. Bunun üzerine araçlar kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını heyecan içinde izledi.

Apartmanın teras katında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı 2

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Tekirdağ
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