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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi’de denetime katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi’de gerçekleştirilen asayiş denetimine katıldı. Çevre esnafını da ziyaret eden Yıldız, “İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi’de denetime katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi’ndeki asayiş denetimine katıldıktan sonra Yunus Emre Mahallesi’ndeki denetime de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi’de denetime katıldı 1

YILDIZ, SULTANGAZİ’DE DENETİME KATILDI

Çevre esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, 5’inci Geleneksel Kuymak Festivali’ni de ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yıldız, “Bu akşam da Sultangazi ilçesindeyiz. İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi’de denetime katıldı 2

‘HER TÜRLÜ SUÇ YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Selami Yıldız, “Suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar, denetlemeler ve operasyonlar, yarınımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızı korumak adına gösterdiğimiz mücadelenin en somut göstergesidir. Buradan özellikle şunu ifade etmek istiyorum; devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki, o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi’de denetime katıldı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Selami Yıldız
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