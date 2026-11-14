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Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Muş’ta panelvan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Muş-Bitlis karayolu üzerinde seyir halinde olan panelvan minibüs, iddialara göre önünde ilerleyen traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Emre Işık (30) hayatını kaybederken, E.E.I. (5), F.A. (21) ve M.A. (26) yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan kazada yaralanan çocuğa ait oyuncağın da çarpmanın etkisiyle yola savrularak ters dönmesi, kazanın acı tablosunu gözler önüne serdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 1

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 2

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 3

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 4

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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