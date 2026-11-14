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Yer: Karaman! Müstakil evde yangın çıktı

Karaman’da müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yer: Karaman! Müstakil evde yangın çıktı

Karaman’da müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yer: Karaman! Müstakil evde yangın çıktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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