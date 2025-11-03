HABER

API nedir, nasıl çalışır?

Genel olarak bir sistem tasarlanırken, tasarımın sistemin dışarıdan belli olan bakış açılarına göre nasıl göründüğünü, nasıl işlediğini ifade eden kısımların genel adı ara yüzdür. Farklı bakış açılarına göre kullanıcı ara yüzü, uygulama programlama ara yüzü, grafiksel ara yüzü gibi farklı anlamlara gelebilmektedir.

API nedir, nasıl çalışır?
Ferhan Petek

Masaüstü ya da diz üstü bilgisayarların taşıdığı verileri okunabilir, anlaşılabilir olabilmesi adına yansıtılan platforma ara yüz ya da interface adı verilmiştir. Bilgisayarlarda ara yüzler, bir bilgisayar sisteminin iki ya da daha fazla sayıda ayrı bileşeninin bilgi alışverişinde bulunduğu paylaşılan bir tür sınır olarak tanımlanır. Yazılım, değişim, bilgisayar donanımı, çevresel aygıtlar ya da bunların kombinasyonları arasında bu sınır bulunabilmektedir.

API nedir?

Açılımı orijinal dilinde Application Programming Interface olan API, Türkçe dilinde Uygulama Programlama Ara yüzü olarak ifade edilmektedir. API ara yüzleri, birçok farklı alanda ve çeşitli amaçlar ile kullanılabilmektedir. Bir programın verilere, sunucu yazılımlarına ya da diğer programlara ulaşabilmek için kullandıkları bir bağlantı ara yüzü olan API, iki makinenin nasıl birbiri ile iletişime geçtiğini belirleyici bir dizi kural içermektedir.

Uygulama programlama ara yüzü ya da kısaca API’nin farklı türleri bulunmaktadır. Veri entegrasyonu sağlayan uygulama programları ara yüzü, dahili API’ler, herkese açık API’ler, partner API’ler olmak üzere çeşitli türlere sahip olan apiler mimarilerine göre de kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır.

API nasıl çalışır?

Belli bir çalışma mantığına sahip olan API’ler, yazılımlar ya da veri tabanları arasında güvenli ve kontrollü bir alan açmaya yarayan uygulama ara yüzü olarak tanımlanmaktadırlar. Çalışma prensiplerine göre API’ler:

  • Alıcı olan program API çağrısı ya da bir istek yapar.
  • Bu istek URI ile web sunucusuna istek olarak iletilir.
  • İstek alındıktan sonraki süreçte API, harici program ya da web sunucusuna çağrı gönderir.
  • Sunucu, istenen bilgileri API’ye bir cevap olarak iletir.
  • API, isteği yapan alıcı programa almış olduğu tüm verileri aktarır.

Bir kütüphane mantığına benzer olarak çalışan API’nin çalışma şekline örnek olarak kütüphaneden düzenli veri alma ihtiyacı gösterilebilir. API’ler bu ihtiyaca yanıt verir ve gereksinim duyulan bilgilere ulaşım sağlar. API key ya da API anahtar girilerek işlem yapılır ve gerekli verilere ulaşım sağlanır. Farklı işletim sistemleri ve yazılımlar arasında iletişim kurmayı sağlayan API’ler sorunsuz olarak işlem yapmaya da imkan tanır.

