Apple 2027’de iPhone Air 2 ve 20. yıla özel iPhone’u piyasaya sürecek: Çıkış tarihleri ve ilk detaylar ortaya çıktı

Apple, diğer birçok akıllı telefon üreticisinin yaptığı gibi, gelecek yıllarda piyasaya sürmeye düşündüğü telefonları yani iPhone'ları şimdiden şekillendiriyor. Şirketin 2027 yılı için ise iki özel model için hazırlıklarının sürdüğü ortaya çıktı. Bunlar: 2. nesil iPhone Air (iPhone Air 2) ve iPhone'un 20. yılına özel bir iPhone...

IPHONE AIR 2 VE 20. YILA ÖZEL IPHONE GELİYOR

Apple, Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, ikinci nesil bir iPhone Air’i ve iPhone'un 20. yılına özel bir iPhone’u 2027 yılında ancak farklı zamanlarda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Gurman, yayımlanan Power On bülteninde, bir sonraki iPhone Air’in büyük olasılıkla Mart 2027 civarında, standart iPhone 18 ve daha düşük segmentte konumlanan iPhone 18e ile birlikte tanıtılacağını söyledi. Kaynak, 20. yıla özel iPhone’un ise muhtemelen Eylül 2027’de geleceğini ve cihazın ekran altına gizlenmiş bir ön kameraya sahip olacağını ve kavisli cam bir ekran sunacağını belirtti.

Gurman’ın Apple’ın 2026’nın ikinci yarısı ile 2027’nin ilk yarısı arasında tanıtmasını beklediği tüm iPhone modelleri şöyle:

Sonbahar 2026 (Muhtemelen Eylül): iPhone 18, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir bir iPhone

İlkbahar 2027 (Muhtemelen Mart): iPhone 18, iPhone 18e ve muhtemelen iPhone Air 2

YENİ IPHONE AIR'DA NELER BEKLENİYOR?

Geçen hafta The Information, bazı Apple mühendislerinin 2027 ilkbaharında ikinci bir arka kameraya sahip yeniden tasarlanmış bir iPhone Air’i piyasaya sürmeyi umduğunu bildirmişti. Yayın aynı zamanda bir sonraki iPhone Air’in daha hafif olabileceğini, daha büyük bir batarya kapasitesi sunabileceğini ve iPhone 17 Pro modellerinde olduğu gibi buhar odalı bir soğutma sistemi kazanabileceğini de aktardı.

Gurman ise iPhone Air’e ultra geniş açılı bir kamera eklemenin teknik olarak mümkün olduğunu, ancak cihazın zaten kalabalık olan arka taraftaki çıkıntısı yani 'plato' kısmı dikkate alındığında bunu garip bulduğunu söyledi.

Ancak ikinci kamera ve daha uzun pil ömrü gibi özelliklerin iPhone Air’i tüketiciler açısından çok daha cazip hâle getirerek talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

GURMAN: "ERTELEME YOK"

Gurman, iPhone Air 2’nin her zaman 2027 için planlandığını yani ertelenmediğini belirtiyor. Ayrıca, cihazın daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü için 2 nm çipe sahip olmasını bekliyor.

iPhone Air talebinin düşük olduğuna dair çeşitli raporlar bulunsa da Apple’ın cihazın yeni iPhone satışlarının yalnızca %6 ila %8'ini oluşturacağını öngördüğü belirtildi. Apple’ın bu hedefe ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor ancak, şirket iPhone Air için satış çıtasını zaten düşük tuttuysa 2027’de bir iPhone Air 2 çıkarmaya da devam edebilir gibi görünüyor.