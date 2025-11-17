Apple’dan 'iPhone' değişikliği! 2026'da başlayacak, her şey farklı olacak

Apple'ın iPhone serisi genellikle sonbaharda piyasaya çıkıyor. Seri, son dönemlerde ise 4 model etrafında şekilleniyor. Ancak Apple yılın farklı dönemlerinde iPhone 16e gibi başka iPhone modelleri de tanıtıyor. Ancak tam da bu konuyla ilgili çıkan son haberler doğruysa, Apple bu düzende büyük bir değişime hazırlanıyor.

"APPLE IPHONE TAKVİMİNİ İKİYE BÖLÜYOR"

Bloomberg'den Mark Gurman’ın iddiasına göre Apple, yeni iPhone’ları piyasaya sürme zamanını değiştiriyor.

Gurman'ın iddiasına göre iPhone üreticisi şirket, 2026 sonbaharında 3 üst düzey modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile muhtemel iPhone Fold yani katlanabilir iPhone'dan oluşacak.

iPhone 18 ise 2027'nin ilkbaharında, iPhone 18e ile birlikte çıkış yapacak. Aynı zamanda bu dönemde Apple, güncellenmiş bir iPhone Air modelini de tanıtabilir.

Bunun sonucunda Apple, eylül ayında premium iPhone modellerinin çıkacağı; harf kodlu modellerin ise 6 ay sonra geleceği bir takvimi resmileştirmiş olacak. Bu da yılda 5 ile 6 arasında iPhone modelinin piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

Gurman, bu düzenin "yıllar boyu" sürmesinin beklendiğini de ekliyor.

SONBAHAR VE İLKBAHARDA YENİ IPHONE

Yani eğer Gurman'ın iddiası doğruysa Apple iPhone tanıtım takvimini ikiye bölecek ve sonbaharda üst düzey modelleri, ilkbaharda ise iPhone 18 gibi temel iPhone modelini ve iPhone 18e ve iPhone Air (kesin değil) gibi harf kodlu modelleri tanıtacak.

BAZI İDDİALAR VARDI

Apple’ın e-serisi iPhone’larını ilkbaharda piyasaya sürmeye devam edeceği daha önce de iddia edilmişti. Yeni bir iPhone çıkış takvimi konusu, yaz aylarında çıkan diğer raporlarla da gündeme gelmiş, temel iPhone modelinin tanıtımının yılın daha erken bir dönemine taşınacağı iddia edilmişti.