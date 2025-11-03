HABER

Apple, 2028’de OLED ekranlı ilk MacBook Air’i tanıtabilir! (Ama ondan önce merakla beklenen başka bir modelin adı geçiyor)

Apple'ın 2028'de çıkacak MacBook Air modelini OLED ekranla güncelleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre, OLED ekranlı ilk MacBook Air, merakla beklenen dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro’nun ardından gelecek. Apple hâlihazırda çoğu iPhone modelinde, Apple Watch'larda, Vision Pro'da (micro-OLED) ve iPad Pro'da OLED ekran kullanıyor.

Enes Çırtlık

Apple, iPhone, Apple Watch ve Vision Pro modellerinin dışında iPad Pro modellerinde başlattığı OLED ekran geçişini önümüzdeki dönemde Mac serisine taşımaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre ise Apple, 2028’de çıkacak MacBook Air modelini OLED ekranla güncelleyecek.

OLED EKRANLI MACBOOK AIR GELİYOR

Gurman, MacBook Air’in LCD’den OLED’e geçişinin 2028 güncellemesiyle gerçekleşmesini bekliyor. Bu geçişin, Apple’ın amiral gemisi iPad ve MacBook modellerinde OLED’e geçiş sürecinin bir parçası olacağı söyleniyor. Apple'ın OLED'e geçiş sürecinin sırasıyla iPad mini, MacBook Pro, iPad Air ve MacBook Air modellerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Apple, 2028’de OLED ekranlı ilk MacBook Air’i tanıtabilir! (Ama ondan önce merakla beklenen başka bir modelin adı geçiyor) 1

"ONUN EKRANI DOKUNMATİK DE OLACAK, ÖNCE GELECEK"

Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, MacBook Pro'nun tasarımı yenilendiğinde ise (muhtemelen 2026’nın sonlarına doğru) OLED ekranla birlikte dokunmatik ekran işlevine de kavuşacak.

Yani bu geçiş sırası eğer doğruysa OLED ekranlı MacBook Air, merakla beklenen dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro’nun ardından gelecek.

İLK OLED MACBOOK AIR'DA HANGİ ÇİP OLACAK?

Apple’ın önümüzdeki yılın başlarında M5 çipli MacBook Air’i tanıtması ve bu modelde LCD ekran kullanması bekleniyor. Şirket yıllık güncelleme döngüsünü izlediği takdirde, ilk OLED MacBook Air’in M7 çipleriyle donatılmasının olası görüldüğü bildiriliyor.

Gurman daha önce, Apple’ın OLED MacBook Air üzerinde erken geliştirme çalışmalarına başladığını öne sürmüştü.

MacBook Air'ın LCD’den OLED ekran teknolojisine geçmesi durumunda, cihazın daha parlak ekran, daha derin siyahlar gibi birtakım avantajlar elde edeceği düşünülüyor.

