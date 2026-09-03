Apple A20 Pro’da büyük GPU sürprizi: İlk kez 7 çekirdeğe çıkabilir

Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği ilk 2 nm yonga seti olması beklenen A20 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce işlemcinin paketleme yapısına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, son sızıntıyla birlikte çipin ön yüz kalıp görüntüsü de paylaşıldı.

Sızıntıya göre A20 Pro, Apple’ın şimdiye kadar bir iPhone işlemcisinde kullandığı en yüksek GPU çekirdek sayısına ulaşabilir.

A20 PRO 7 ÇEKİRDEKLİ GPU İLE GELEBİLİR

Weibo kullanıcısı “White rice fried white rice” tarafından paylaşılan A20 Pro kalıp görüntüsü, daha sonra Reptalica tarafından incelenerek Notebookcheck üzerinden gündeme getirildi.

Elde edilen bilgilere göre A20 Pro’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri 7 çekirdekli GPU olabilir. Böylece Apple, iPhone işlemcilerinde grafik tarafında yeni bir çekirdek sayısı rekoruna ulaşabilir.

Yeni GPU yapılandırmasının özellikle grafik performansında önemli bir artış sağlaması bekleniyor.

İŞLEMCİ ÇEKİRDEK SAYISI DEĞİŞMEYEBİLİR

A20 Pro’nun CPU tarafında ise Apple’ın mevcut yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor. İddiaya göre işlemci, iki performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam altı çekirdekli yapısını koruyacak.

Çekirdeklerin çalışma frekanslarına ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İki performans çekirdeğinin her birinde 16 MB L2 önbellek bulunacağı belirtiliyor. Bu değer A19 Pro ile aynı seviyede olacak.

Verimlilik çekirdeklerinde ise değişiklik yaşanabilir. A19 Pro’da 6 MB olduğu belirtilen L2 önbelleğin A20 Pro’da 8 MB’a çıkarılabileceği ifade ediliyor.

YENİ WMCM PAKETLEME BELLEK VERİ YOLUNU GENİŞLETEBİLİR

A20 Pro’daki en önemli mimari değişikliklerden birinin yeni paketleme teknolojisi olması bekleniyor.

Apple’ın önceki InFO_PoP çözümünü bırakarak WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) paketleme teknolojisine geçeceği öne sürülüyor.

Bu tasarımda bellek kalıpları işlemcinin üzerine yerleştirilmek yerine SoC kalıbının yanında konumlandırılacak. Yeni yerleşim sayesinde bellek veri yolu genişliğinin 96 bite çıkarılabileceği belirtiliyor.

Apple’ın buna rağmen LPDDR5X bellek standardını kullanmaya devam edebileceği aktarılıyor.

Bu yaklaşım, daha pahalı LPDDR6 belleklere geçiş yapılmadan bellek bant genişliğinin artırılmasına olanak sağlayabilir.

NEURAL ENGİNE DAHA BÜYÜK OLABİLİR

A20 Pro’ya ilişkin daha önce ortaya çıkan bilgiler, işlemcinin A19 Pro’ya kıyasla daha büyük bir Neural Engine birimine sahip olabileceğini de göstermişti.

Ancak son paylaşılan kalıp görüntüsünde Neural Engine ve görüntü sinyal işlemcisi (ISP) gibi bazı bölümler etiketlenmediği için bu birimlere ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil.

Bu değişikliklerin güç verimliliğine etkisi konusunda da şu aşamada kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bu konuda daha sağlıklı sonuçların A20 Pro kullanan cihazların ilk performans testleri yayımlandığında ortaya çıkması bekleniyor.

A20 PRO HANGİ IPHONE MODELLERİNDE KULLANILACAK?

A20 Pro’nun iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanılması bekleniyor.

İşlemcinin ayrıca Apple’ın ilk katlanabilir amiral gemisi olarak anılan iPhone Fold modelinde de yer alabileceği öne sürülüyor.

Apple’ın A20 Pro ve yeni iPhone modellerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı 9 Eylül’de düzenlenecek “Surprise and Shine” etkinliğinde açıklaması bekleniyor.