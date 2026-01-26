Apple bu yıl şov yapacak! İşte piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünler

Görünüşe göre 2026 Apple için sıradan bir yıl olmayacak. Çünkü önümüzdeki aylarda 20'den fazla ürün duyurusu planladığı söyleniyor. Yani Apple için bu yıl sıradan değil, yoğun bir yıl olacak gibi.

AKILLI EV MERKEZİ, KATLANABİLİR IPHONE...

MacRumors'ta yer alan habere göre; iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve Apple Watch'lara gelen olağan güncellemelerin ötesinde Apple'ın; Siri'nin daha kişiselleştirilmiş sürümü hazır olana kadar ertelendiği bildirilen yepyeni akıllı ev merkezini (smart home hub) piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl için söylentilere konu olan diğer ürünler arasında katlanabilir bir iPhone, A18 Pro çipli daha düşük fiyatlı bir MacBook ve daha fazlası yer alıyor. İşte söylentilere göre bu yıl Apple'dan beklenenler...

2026'NIN İLK YARISI

Aşağıdaki ürünlerin Haziran sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor:

iPhone 17e (iPhone 16e'nin teknik özellikleri iyileştirilmiş halefi. Söylentilere göre A19 çip, MagSafe ve Dinamik Ada gibi özelliklere sahip olacak.)

M4 çipli iPad Air

A18 çip veya A19 çipli iPad

Daha yüksek SSD hızları için PCIe 5.0 desteği sunan M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro

M5 çipli MacBook Air

A18 Pro çipli, 12.9 inç ekrana sahip, uygun fiyatlı MacBook

M5 Max ve M5 Ultra çipli Mac Studio

Mini-LED arka aydınlatmaya, 120 Hz'e kadar yenileme hızı için ProMotion desteğine ve HDR desteğine sahip, A19 ya da A19 Pro çipli Studio Display

Siri'nin daha kişiselleştirilmiş bir versiyonunu içerecek, 6-7 inç kare ekrana ve Apple Intelligence için A18 çipe sahip, FaceTime destekli, masaya yerleştirilebilen veya duvara monte edilebilen akıllı ev merkezi ürünü Apple Home Hub

Yeni akıllı ev merkeziyle birlikte satılacak, Apple tarafından tasarlanan, HomeKit özellikli güvenlik kamerası

2026'NIN İKİNCİ YARISI

Aşağıdaki ürünlerin ise Eylül ve Aralık ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor:

iPhone 18 Pro: A20 Pro çip, daha küçük bir Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Denetimi, en az bir arka kamera için değişken diyafram açıklığı, uydu üzerinden web tarama, 5G için Apple tasarımı C2 modem ve daha fazlası.

iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için söylenen özelliklerin aynısı, ancak Pro Max modelinin biraz daha kalın olabileceği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone: Katlanma izi olmayan 7,7 inç iç ekran, 5,3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID güç düğmesi ve daha fazlası.

Apple Watch Series 12: Yeni bir çip, tasarım değişiklikleri ve Touch ID olasılığı.

Apple Watch Ultra 4: Apple Watch Series 12 için listelenen değişikliklerin aynısı.

MacBook Pro: 2026'nın sonlarında büyük bir yeniden tasarım; M6 Pro ve M6 Max çipler, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada, daha ince bir tasarım ve yerleşik hücresel bağlantı için Apple tasarımı C2 modem.

AirPods Pro 3: Yapay zeka özellikleri için kızılötesi kamera.

YENİLENMESİ BEKLENEN ÜRÜNLER

Aşağıdaki ürünlerin 2025'te güncelleneceği söyleniyordu ancak Apple hiçbirini güncellememeyi tercih etti. Bu yüzden bu ürünlerin 2026'da yenilenmesi bekleniyor:

Apple TV: Daha kişiselleştirilmiş Siri desteğine sahip A17 Pro çip ve Wi-Fi 7 destekli Apple'ın N1 çipi. Gelecek bir Apple TV için yerleşik FaceTime kamerası söylentileri vardı ancak bunun bir sonraki modelle gelip gelmeyeceği belirsiz.

HomePod mini: Daha kişiselleştirilmiş Siri destekli S9 veya daha yeni bir çip, Wi-Fi 7 destekli Apple'ın N1 çipi, iyileştirilmiş ses kalitesi, ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipi ve kırmızı gibi olası yeni renk seçenekleri.

AirTag: Önceki nesle kıyasla 3 kata kadar daha uzun nesne takip menzili, kurcalanmaya karşı daha korumalı bir hoparlör ve daha fazlası.

Bu ürünlerin de en erken 2026'da tanıtılacağı söyleniyor: