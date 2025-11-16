HABER

Apple’da bir dönem sona mı eriyor? 'Tim Cook' iddiası gündem oldu! Peki, en güçlü aday kim?

Apple'da bir dönem kapanıyor mu? İddialara göre, Apple CEO'su Tim Cook gelecek yıl Apple CEO'luğundan ayrılabilir. Cook'un yerine kimin geçeceği merak edilirken, bu konuda güçlü bir adayın olduğu söyleniyor. Peki kim bu aday?

Enes Çırtlık

Apple’ın üst yönetiminde büyük bir değişim kapıda olabilir. Şirket uzun süredir büyük ürün geçişleri, yapay zekâ odaklı dönüşüm ve yeni donanım vizyonlarıyla gündemdeyken, şimdi de CEO değişimi ihtimali konuşuluyor.

APPLE'DA GELECEK YIL 'TIM COOK DÖNEMİ' KAPANABİLİR!

Financial Times’a göre Apple CEO'su Tim Cook, gelecek yıl görevinden ayrılabilir. Yönetim kurulu ise halihazırda Cook'un yerine geçecek kişi için ciddi bir plan üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

Apple’da bir dönem sona mı eriyor? Tim Cook iddiası gündem oldu! Peki, en güçlü aday kim? 1

PEKİ YERİNE KİM GEÇECEK?

FT, Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus’un bu pozisyon için önde gelen aday olarak görüldüğünü belirtiyor.

Apple’da bir dönem sona mı eriyor? Tim Cook iddiası gündem oldu! Peki, en güçlü aday kim? 2


(Fotoğraf kaynağı: Apple)

14 YILDIR APPLE CEO'SU

Kısa süre önce 65 yaşına giren Cook, 14 yıldır CEO’luk görevini yürütüyor ve bu süre zarfında hem inanılmaz bir büyümeye hem de payına düşen tartışmalara tanıklık etti. Ayrıca Apple’ın üretimi dış kaynaklara kaydırmasından büyük ölçüde sorumlu olduğu düşünülüyor. Bu strateji şirketin geleneksel olarak çalıştığından çok daha büyük ölçeklerde faaliyet göstermesini sağladı.

Cook’un görevden ayrılacağına dair söylentiler, Apple COO’su Jeff Williams’ın emekliliğinin ardından gündeme geldi. Williams’ın şirketteki son günü cuma günüydü. Bu ayrılıkla birlikte üst düzey yönetimde bazı sorumluluk değişimleri yaşandı.

Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi ve Ternus’un görev alanları genişletildi.

Öte yandan, CEO koltuğuna oturacak kişinin Apple dışından biri olma ihtimali düşük.

Tim Cook daha önce şirketin iç adaylara güçlü bir öncelik verdiğini ve “çok detaylı halefiyet planlarına” sahip olduklarını söylemişti.

En Çok Aranan Haberler

