Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 641 noktada 2 bin 684 ekip görev başında

Ankara'da yılbaşı dolayısıyla 641 noktada 2 bin 684 ekip ve 19 bin 242 personelle güvenlik tedbirleri alındı. Zaim, 2026 yılının huzur ve refah getirmesini temenni ederek terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan 3 meslektaşını rahmetle andığını belirten Zaim, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Zaim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla terörle mücadelenin Ankara başta olmak üzere ülke genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"641 AYRI NOKTADA 2 BİN 684 EKİPLE BU GÖREVLERİ YÜRÜTMEKTEYİZ"

Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak suçla mücadelede çalışmaların tüm birimleriyle yılbaşında da devam ettiklerini belirten Zaim, "Biz sadece bugün değil bugüne gelinen süreçte Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'in emirleriyle, bilhassa son 15 gündür çok sıkı denetimler ve uygulamalar yaptık. Bugün yılbaşı tedbirleri bağlamında başkentimizde, tüm il genelinde 19 bin 242 personel görev yapmakta. 641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple bu görevleri yürütmekteyiz. 15 günlük süreç boyunca salimen bu görevler yürütüldü. Halkımızın yoğun olduğu yerlerde AVM'ler, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro ve eğlence yerlerinde sıkı denetimler yaptık. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç'in emri ile sahada olacak tüm personelimiz, özel harekatımız, narkotik şubemiz, hatta idari birimlerimiz dahil olmak üzere herkes görevinin başında olacak" şeklinde konuştu.

"EKİPLERİMİZLE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Trafik ekiplerinin üst düzey önlemler aldığını vurgulayan Zaim, "Malumunuz yılbaşı nedeniyle eğlence yerlerinden alkol kullandıktan sonra çıkan sürücüler araçlarında seyir halindeyken kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu noktada trafik unsurlarımız gerekli müeyyideleri ortaya koyacak. Biz vatandaşlarımıza bunu hatırlatmak istiyoruz. Malumunuz alkollü araç kullanmak adli açıdan da ceza vaaz ediliyor ve ceza kanununun 174. maddesi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu söz konusu oluyor. Ruhsatsız silah taşınması, bulundurulması noktasında geçtiğimiz dönemde 6136 sayılı kanunda bir ceza artışı söz konusu olmuştu. Bunun yanı sıra bu silahları kullanmak, havaya yönelik ateş etme, bu maganda mermisi, yorgun mermisi dediğimiz fiillere yönelik de tedbirlerimizi aldık. Son yargı paketinde buna ilişkin de bir ceza artırımı oldu. Bu meskun mahalde ateş etme diye ifade ettiğimiz genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu olarak, bu noktada Yunuslarımızla, bilhassa resmi ekiplerimizle, ilçe ekiplerimizle gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.

"BAŞKENTİMİZİN HER NOKTASINI AN BE AN İZLİYORUZ"

Olumsuz durumlara en hızlı şekilde cevap verileceğini ve kayıtsız kalınmayacağını söyleyen Zaim, "Şu an bulunduğumuz KGYS birimimiz, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, çok sayıda kamerayla bütün Ankara'yı, başkentimizi, her noktasını an be an izliyor olacağız her zaman olduğu gibi. Bir olay olduğu vakit, umarız olmaz olası bir konu cereyan ettiğinde en hızlı şekilde reaksiyon vermek adına buradan ekiplerimiz yönlendirilecek, sevk edilecek. Olay mahalline hızla intikal eden ekiplerimiz elbette failleri tespit edecek, o şüphelileri yakalayacak, gözaltına alacak. Umarız geceyi salimen atlatırız. Bunların hiçbiri olmaz. Bu noktada biz diğer başkaca zaviyelerden de tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza huzurlu, yılbaşı gecesi diliyoruz. Bu vesileyle tekrar iyi bir sene olmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...