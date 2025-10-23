HABER

Apple’da çalışan 'Sam Sung'un hikâyesi yine viral oldu: Artık o ismi kullanmıyor

Apple mağazasında çalışırken adı nedeniyle internet fenomenine dönüşen “Sam Sung” yeniden gündemde. 2012’de Apple çalışanıyken isminin rakip marka “Samsung”la benzerliğiyle viral olan Sung, daha sonra adını “Sam Struan” olarak değiştirdi. Sung, “Artık bir şaka olarak anılmak istemedim.” dedi.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında zaman zaman rastlanan ilginç kişilerden biri, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bu kişi, Apple mağazasında çalışırken ismi nedeniyle internet fenomenine dönüşen ve 2010’lu yılların en konuşulan isimlerinden biri olan "Sam Sung" isimli kişiden başkası değil.

APPLE MAĞAZASINDA ÇALIŞAN "SAM SUNG"

Webtekno'da yer alan habere göre, 2012 yılında Apple mağazasında çalışan Sam Sung, adının Apple’ın en büyük rakiplerinden Samsung’a benzediği için bir anda internette fenomen olmuştu. Bir Reddit kullanıcısının Sung’un Apple kartvizitini paylaşmasıyla olay kısa sürede viral hâle gelmişti.

Gazeteciler mağazaya kadar geldiğinde ise Apple, Sung’u satış alanından çekti ve diğer çalışanlara müşterilere kimliğini açıklamama talimatı verdi. Hatta Sung’un kartvizitlerine el konuldu. Zamanla olay unutulsa da Sung 2013’te Apple’dan ayrıldı. 2014’te ise eski üniforması ve kartvizitini hayır amaçlı açık artırmaya çıkardı.

"SAM SUNG" ADINI DEĞİŞTİRDİ

Sung, Apple’dan ayrıldıktan sonra bile isminin getirdiği ilgiden kaçamadığını söylüyor. Bu yüzden soyadını, İskoçya’daki sevdiği bir yerin adını taşıyan “Struan” olarak değiştirmiş durumda.

“İnternette bir şaka olarak anılmak istemedim.” diyen Sung, bugün bile bu kararından pişman olmadığını söylüyor. Yine de genç hâline dönüp “Sadece gülüp geç.” diyebilmek istediğini belirtiyor.

