Apple’da zam dalgası iPhone’a uzanabilir: İşte konuşulan rakamlar!

Yeni iPhone modelleri geldiğinde eski modellerin fiyatını düşürmek, Apple’ın alışılmış adımlarından biri. Ancak bu yıl hem eski iPhone fiyatlarının aynı kalması veya hafifçe artması hem de yeni modellere zam gelmesi bekleniyor.

Bu beklenti, Apple’ın yaz aylarının başlarında geniş ürün yelpazesine uyguladığı fiyat artışının ardından geldi. iPhone başta olmak üzere ilk zam dalgasından etkilenmeyen ürünler için gözler eylüldeki iPhone 18 etkinliğine çevrildi.

İLK ZAM DALGASINDA ÜÇ ÜRÜN DIŞARIDA KALDI

Apple, yazın başlarında Mac, iPad, Apple TV, HomePod ve Vision Pro fiyatlarını aynı anda artırdı.

CEO Tim Cook, fiyat artışlarının geleceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.

İlk fiyat artışından etkilenmeyen amiral gemisi ürün grupları ise şunlardı:

iPhone

Apple Watch

AirPods

9to5mac'te yer alan habere göre Apple, o dönemde başka fiyat artışlarının da gelebileceğinin sinyalini vermişti. Analistler de ilk zam dalgasından etkilenmeyen ürünlerin çok geçmeden daha yüksek fiyatlarla karşılaşacağına inanıyordu.

IPHONE 18 PRO İÇİN 1.399 DOLAR İHTİMALİ

Habere göre, iPhone fiyatlarının, eylüldeki iPhone 18 etkinliği kapsamında artması yaygın biçimde bekleniyor.

Söylentilere göre iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.299 ila 1.399 dolar arasında olabilir. iPhone 17 Pro ise halihazırda 1.099 dolardan başlayan fiyatla sunuluyor.

ESKİ IPHONE’LAR BU KEZ UCUZLAMAYABİLİR

Apple, yeni iPhone modelleri piyasaya çıktığında genellikle eski modellerin fiyatlarını düşürüyor.

Bu yıl ise daha önce söylediğimiz gibi, eski iPhone modellerinin fiyatlarının aynı kalması veya hafif biçimde artması bekleniyor.

BELLEK KRİZİ APPLE WATCH’A DA UZANABİLİR

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 de fiyat artışı adayları arasında gösteriliyor.

Yapay zekanın körüklediği mevcut bellek krizinin Apple Watch bileşenlerini de etkileyeceği belirtiliyor. Bu yüzden iki yeni Apple Watch modelinin daha yüksek fiyatla gelmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

AIRPODS İÇİN İHTİMAL DAHA DÜŞÜK

AirPods fiyatlarında da artış yaşanabilir ancak bu ihtimal, iPhone ve Apple Watch’a kıyasla daha düşük görülüyor.

AirPods’un yükselen bellek ve depolama maliyetlerinden asgari ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Buna rağmen Apple, AirPods dahil bütün ürün yelpazesinin fiyatlarını artırmayı planlıyorsa bunun eylüldeki etkinlikte öğrenilmesi muhtemel.