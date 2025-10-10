HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple’dan çarpıcı karar! Tespit edebilene milyon dolarlar verecek

Apple, güvenlik açıklarını tespit eden araştırmacılara verdiği ödülleri artırdı. Şirket, hata ödül programında (bug bounty) en yüksek ödülü 2 milyon dolara çıkardı ve bunun sektördeki en yüksek tutar olduğunu açıkladı. Bonuslarla beraber ise bu rakam 5 milyon doların üzerine çıkabilecek.

Apple’dan çarpıcı karar! Tespit edebilene milyon dolarlar verecek
Enes Çırtlık

Apple, güvenlik açıklarına ilişkin hataları bildiren kişilerin takdir ve ödül alabileceği bir program olan bug bounty programında (hata ödül programı) değişiklik yaparak, güvenlik açıklarını bulanlara verdiği ödülleri artırdı.

"HERHANGİ BİR BOUNTY PROGRAMI TARAFINDAN SUNULAN EN BÜYÜK ÖDEME"

Apple, program kapsamında en yüksek ödülünü 2 milyon dolara çıkardı. Böylece ödülün "belirtilen kriterlerine uyan güvenlik açığını tespit edebilene" 2 milyon dolar verecek.

Şirket, bunun sektörde benzeri görülmemiş bir tutar olduğunu ve herhangi bir bounty programı tarafından sunulan en büyük ödeme olduğunu iddia etti.

Apple’dan çarpıcı karar! Tespit edebilene milyon dolarlar verecek 1

ÖDÜL BU ŞEKİLDE 5 MİLYONU AŞABİLİR

Sağlanan bonus sistemi ise bu ödülü iki kattan fazla artırabilir. Çünkü şirket, bonuslarla beraber maksimum ödemenin 5 milyon doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.

Diğer birçok kategoride de ödülleri artıran Apple, bu güncellemelerin Kasım 2025’te yürürlüğe gireceğini paylaştı.

Apple, 2020’de halka açık bir şekilde programı başlattığından bu yana 800’den fazla güvenlik araştırmacısına 35 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını da açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'deki elektrik akımı faciasında cezalar belli olduİzmir'deki elektrik akımı faciasında cezalar belli oldu
Sahte diploma olayında yeni gelişme! 23 kişi tutuklandıSahte diploma olayında yeni gelişme! 23 kişi tutuklandı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,82
41,83
% 0.19
19:50
Euro
48,54
48,55
% 0.23
19:50
İngiliz Sterlini
55,79
55,80
% 0.22
19:50
Avustralya Doları
27,10
27,13
% -0.92
19:50
İsviçre Frangı
52,16
52,20
% 0.79
19:50
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -1.22
18:03
Çin Yuanı
5,85
5,86
% 0.13
19:50
İsveç Kronu
4,39
4,39
% 0.37
19:50
Anahtar Kelimeler:
Apple Güvenlik açığı dolar ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.