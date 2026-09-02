Apple’dan Intel Mac’ler için kritik karar: Uygulama güncellemeleri kesilebilecek

Apple, Intel işlemcili Mac’lerden uzaklaşma sürecinde geliştiricileri doğrudan ilgilendiren yeni bir adım attı. Şirket, Mac App Store’da yer alan ve macOS 13 veya üzerini gerektiren evrensel macOS uygulamalarının artık Intel tabanlı Mac bilgisayarlar için desteği sonlandırabileceğini açıkladı.

Apple’ın geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmeye göre değişiklik, uygulamaların geliştirme sürecini sadeleştirmeyi ve hem indirme hem de cihaz üzerinde kapladıkları alanı optimize etmeyi amaçlıyor.

INTEL MAC’LERDE UYGULAMALAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Bir geliştirici Intel desteğini kaldırmayı tercih ettiğinde söz konusu uygulamanın yeni sürümleri artık Intel tabanlı Mac’lere gönderilmeyecek.

Buna karşın mevcut kullanıcıların uygulamaya erişimi tamamen kesilmeyecek. Intel Mac sahipleri, uygulamanın cihazlarıyla uyumlu olan son sürümünü kullanmayı sürdürebilecek.

Apple daha önce Mac App Store’da Intel uyumluluğuna sahip uygulamaların sonradan bu desteği kaldırmasına izin vermiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte geliştiriciler artık bu konuda seçim yapabilecek.

MACOS TAHOE, INTEL MAC’LER İÇİN SON SÜRÜM

Değişiklik, Apple’ın Intel tabanlı Mac’lere yönelik işletim sistemi desteğinin de sona yaklaştığı bir dönemde geliyor.

macOS Tahoe, Intel işlemcili Mac bilgisayarlarda çalışacak son macOS sürümü olacak. macOS Golden Gate ise yalnızca M1 veya daha yeni Apple silicon çiplere sahip Mac modellerini destekleyecek.

ROSETTA 2 DESTEĞİ DE AŞAMALI OLARAK SONA ERİYOR

Apple aynı zamanda Intel tabanlı uygulamaların Apple silicon Mac’lerde çalışmasını sağlayan Rosetta 2 teknolojisinin kullanımını da aşamalı olarak azaltıyor.

Rosetta, macOS Golden Gate sonrasında uygulamaların büyük bölümü için çalışmayı bırakacak ve bu teknolojiye bağımlı uygulamalar açılamayacak.

Ancak Apple, Intel tabanlı framework’lere bağlı olan ve artık geliştirilmeyen bazı eski oyunlar için istisna uygulayacak.

Apple’ın hem uygulama dağıtımı hem de macOS desteğinde yaptığı bu değişiklikler, şirketin Mac ekosistemini giderek tamamen Apple silicon mimarisi üzerine taşıdığını gösteriyor.