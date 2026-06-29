Apple’dan kara listedeki Çinli çip şirketi için izin girişimi iddiası

Yapay zeka veri merkezlerinin büyümesiyle bellek ve depolama çipi maliyetleri artarken, Apple’ın tedarik tarafında dikkat çekici bir adım attığı öne sürüldü. Financial Times’ın haberine göre şirket, Pentagon’un kara listeye aldığı Çinli ChangXin Memory Technologies’ten bellek çipi satın alabilmek için Trump yönetimi nezdinde izin arıyor.

APPLE NEDEN İZİN ALMAYA ÇALIŞIYOR?

Financial Times’ın cuma günü yayımladığı habere göre Apple, ChangXin Memory Technologies’ten bellek çipi alabilmek için Trump yönetimi nezdinde lobi faaliyetinde bulunuyor.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, iPhone üreticisinin Beyaz Saray’dan onay almaya çalıştığını aktardı. Bu onayın amacının, yükselen bellek çipi fiyatlarının Apple üzerinde yarattığı finansal baskıyı hafifletmek olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Apple’ın bu girişimi, büyük ABD’li teknoloji şirketlerinin karşı karşıya olduğu ikilemi de gösteriyor. Bir yanda hızla artan bellek çipi maliyetleri, diğer yanda Washington’ın Çinli çip üreticilerine yönelik ulusal güvenlik kısıtlamaları bulunuyor.

APPLE KURUMLARLA TEMAS KURDU

Financial Times’a konuşan bir kişiye göre Apple, bir aydan uzun süre önce ABD Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin ayrıca Washington’daki diğer yönetim yetkilileri ve müttefikleriyle de temas kurduğu belirtildi.

Haberde, Apple’ın bu temaslarla ChangXin Memory Technologies’ten çip alımına yönelik izin aradığı aktarılıyor. Ancak başvurunun sonucuna veya yönetimden olumlu bir yanıt alınıp alınmadığına dair bilgi yer almıyor.

CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES NEDİR?

ChangXin Memory Technologies, Çin’in en büyük bellek çipi üreticisi olarak tanımlanıyor. Şirket, Biden yönetimi döneminde ABD Savunma Bakanlığı tarafından “Çinli askeri şirket” olarak sınıflandırıldı.

Haberde ayrıca CXMT’nin, geçen yıl bakanlıklar arası bir komite tarafından ABD Ticaret Bakanlığı’nın kısıtlama listesine (Entity List) eklenmek üzere onaylanan şirketler arasında yer aldığı belirtildi.

ABD’li şirketler, bu listede yer alan şirketlere lisans olmadan ürün, yazılım ve teknoloji gönderemiyor. Bu lisansların da büyük olasılıkla reddedileceği ifade ediliyor.

YÜKSEK BELLEK MALİYETLERİ APPLE’I ETKİLİYOR

Kaynak haberde, Apple’ın perşembe günü iPad ve MacBook fiyatlarını artırdığı belirtildi. Şirketin, yapay zeka sektörünün veri merkezi kurulumlarının etkisiyle yükselen bellek ve depolama çipi maliyetlerini artık müşterilerden koruyamayacağını söylediği aktarıldı.

Bu fiyat artışı, Apple’ın bellek çipi maliyetlerindeki yükselişi yalnızca tedarik zinciri içinde karşılamakta zorlandığını gösteren bir işaret olarak sunuluyor. Financial Times’ın haberine göre CXMT için izin arayışı da bu maliyet baskısını hafifletme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

APPLE’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Apple’ın bu iddiaya ilişkin resmi açıklaması bulunmuyor. Reuters'ın haberinde ise Beyaz Saray, Apple ve CXMT’nin yorum taleplerine hemen yanıt vermediği belirtiliyor.

Bu nedenle Apple’ın kara listedeki Çinli bellek çipi üreticisinden alım yapabilmek için izin aradığı bilgisi, şu aşamada Financial Times’ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı bir haber olarak aktarılıyor.